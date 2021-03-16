Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи может стать техническим директором «Наполи». Данная информация появилась в итальянской прессе. Сын и агент тренера Давиде Липпи в эфире радио Kiss Kiss не стал исключать данную возможность.

«Он не против подобной роли. Если получит предложение, то мы его рассмотрим. Сейчас нет ничего конкретного, у нас контактов с «Наполи» не было», — цитирует Football Italia Липпи-младшего.

Марчелло Липпи работал главным тренером «Наполи» в сезоне-1993/94. В октябре 2020 года 72-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры.