Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Липпи может стать техническим директором «Наполи»

21:03
Теги:

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи может стать техническим директором «Наполи». Данная информация появилась в итальянской прессе. Сын и агент тренера Давиде Липпи в эфире радио Kiss Kiss не стал исключать данную возможность.

«Он не против подобной роли. Если получит предложение, то мы его рассмотрим. Сейчас нет ничего конкретного, у нас контактов с «Наполи» не было», — цитирует Football Italia Липпи-младшего.

Марчелло Липпи работал главным тренером «Наполи» в сезоне-1993/94. В октябре 2020 года 72-летний специалист объявил о завершении тренерской карьеры.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...