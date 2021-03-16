Растелли возглавил СПАЛ

Итальянский специалист Массимо Растелли стал главным тренером СПАЛа, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 52-летним итальянцем рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год, если команда выйдет в серию А. На этом посту Растелли сменил Паскуале Марино.

Последим местом работы Растелли был «Кремонезе». Под его руководством «Кальяри» стал победителем серии B.

В текущем сезоне СПАЛ занимает восьмое место в серии B, имея в активе 42 очка.