Растелли возглавил СПАЛ
18:18
Итальянский специалист Массимо Растелли стал главным тренером СПАЛа, сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 52-летним итальянцем рассчитано до конца сезона с возможностью продления на год, если команда выйдет в серию А. На этом посту Растелли сменил Паскуале Марино.
Последим местом работы Растелли был «Кремонезе». Под его руководством «Кальяри» стал победителем серии B.
В текущем сезоне СПАЛ занимает восьмое место в серии B, имея в активе 42 очка.
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