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«Лацио» отметил победу в Суперкубке Италии с табло для замен

09:37
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После победы над «Ювентусом» (3:1) в матче за Суперкубок Италии «Лацио» отметил успех, используя табло для замен. Видео в своем Twitter опубликовал форвард римского клуба Фелипе Кайседо. На табло футболисты, празднуя победу, показывали счет матча.

Игра прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для «Лацио» эта победа в матче за Суперкубок Италии стала пятой в истории клуба. Столько же раз выигрывал «Интер». «Милан» — побеждал семь, «Ювентус» — восемь.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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