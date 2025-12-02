Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/25 по версии игроков

Возглавляющий «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2024/25 по итогам голосования, проведенного среди футболистов турнира, сообщает Sky Sports.

Специалист стал главным тренером «Наполи» летом 2024 года. В своем первом же сезоне в команде он привел ее к чемпионскому титулу. Неаполитанцы набрали 82 очка в 38 турах, опередив занявший второе место «Интер» на 1 очко.

Ранее в своей карьере Конте тренировал «Тоттенхэм», «Интер», «Челси», «Ювентус», а также сборную Италии.

В сезоне-2025/26 «Наполи» набрал 28 очков в 13 матчах и идет вторым в турнирной таблице Серии А.