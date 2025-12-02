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Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/25 по версии игроков

Алина Савинова

Возглавляющий «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2024/25 по итогам голосования, проведенного среди футболистов турнира, сообщает Sky Sports.

Специалист стал главным тренером «Наполи» летом 2024 года. В своем первом же сезоне в команде он привел ее к чемпионскому титулу. Неаполитанцы набрали 82 очка в 38 турах, опередив занявший второе место «Интер» на 1 очко.

Ранее в своей карьере Конте тренировал «Тоттенхэм», «Интер», «Челси», «Ювентус», а также сборную Италии.

В сезоне-2025/26 «Наполи» набрал 28 очков в 13 матчах и идет вторым в турнирной таблице Серии А.

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Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
Серия А
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-6 12
2
 Рома 4 4 0 0 12-1 12
3
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
4
 Комо 4 3 1 0 9-4 10
5
 Лацио 4 3 1 0 6-3 10
6
 Милан 4 2 2 0 7-4 8
7
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
8
 Ювентус 4 2 1 1 6-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-4 7
10
 Наполи 4 2 0 2 6-5 6
11
 Аталанта 4 2 0 2 5-5 6
12
 Лечче 4 2 0 2 5-7 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
16
 Фиорентина 4 1 0 3 5-11 3
17
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
18
 Парма 4 0 1 3 2-6 1
19
 Дженоа 4 0 1 3 2-8 1
20
 Венеция 4 0 0 4 4-11 0
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37 тур
38 тур
18.09 21:45 Монца – Сассуоло 2 : 1
19.09 16:00 Болонья – Торино 1 : 1
19.09 16:00 Удинезе – Кальяри 0 : 1
19.09 19:00 Рома – Интер - : -
19.09 21:45 Венеция – Лацио - : -
20.09 13:30 Фиорентина – Наполи - : -
20.09 16:00 Фрозиноне – Комо - : -
20.09 16:00 Парма – Дженоа - : -
20.09 19:00 Ювентус – Аталанта - : -
20.09 21:45 Милан – Лечче - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Джанлука Бузио
Джанлука Бузио

Венеция

 2
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 3 0 2
Симон Зом
Симон Зом

Венеция

 3 0 2
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