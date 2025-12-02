Конте признан лучшим тренером Серии А сезона-2024/25 по версии игроков
Возглавляющий «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером чемпионата Италии сезона-2024/25 по итогам голосования, проведенного среди футболистов турнира, сообщает Sky Sports.
Специалист стал главным тренером «Наполи» летом 2024 года. В своем первом же сезоне в команде он привел ее к чемпионскому титулу. Неаполитанцы набрали 82 очка в 38 турах, опередив занявший второе место «Интер» на 1 очко.
Ранее в своей карьере Конте тренировал «Тоттенхэм», «Интер», «Челси», «Ювентус», а также сборную Италии.
В сезоне-2025/26 «Наполи» набрал 28 очков в 13 матчах и идет вторым в турнирной таблице Серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-6
|12
|
2
|Рома
|4
|4
|0
|0
|12-1
|12
|
3
|Кальяри
|5
|4
|0
|1
|5-2
|12
|
4
|Комо
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Лацио
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
6
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
7
|Сассуоло
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
8
|Ювентус
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
10
|Наполи
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
11
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
12
|Лечче
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
13
|Удинезе
|5
|1
|1
|3
|8-11
|4
|
14
|Торино
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
15
|Монца
|5
|1
|1
|3
|8-12
|4
|
16
|Фиорентина
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
17
|Болонья
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
18
|Парма
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|
19
|Дженоа
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
20
|Венеция
|4
|0
|0
|4
|4-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|21:45
|Монца – Сассуоло
|2 : 1
|19.09
|16:00
|Болонья – Торино
|1 : 1
|19.09
|16:00
|Удинезе – Кальяри
|0 : 1
|19.09
|19:00
|Рома – Интер
|- : -
|19.09
|21:45
|Венеция – Лацио
|- : -
|20.09
|13:30
|Фиорентина – Наполи
|- : -
|20.09
|16:00
|Фрозиноне – Комо
|- : -
|20.09
|16:00
|Парма – Дженоа
|- : -
|20.09
|19:00
|Ювентус – Аталанта
|- : -
|20.09
|21:45
|Милан – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Джанлука Бузио
Венеция
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Хоан Васкес
Дженоа
|4
|0
|0
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|3
|0
|2
|
|
Симон Зом
Венеция
|3
|0
|2
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