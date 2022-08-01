«Интер» расторгнет контракт с Алексисом Санчесом

«Интер» достиг договоренности о расторжении контракта с нападающим Алексисом Санчесом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Официально об этом должно быть объявлено на нынешней неделе.

Ранее появлялась информация, что миланцы готовы выплатить 33-летнему игроку 5 миллионов евро в качестве неустойки. Контракт Санчеса с «Интером» рассчитано до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Санчес провел 39 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.