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«Интер» готов отпустить Шкриньяра за 70 миллионов евро. Игроком интересуются «ПСЖ», «Реал» и «Ман Сити»

12:58
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«Интер» снизил трансферную стоимость защитника Милана Шкриньяра, сообщает Football Italia.

По информации источника, «нерадзурри» требуют за 25-летнего словака 70 миллионов евро, а не 80, как ранее. Сообщается, что футболистом интересуются «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити».

В сезоне-2019/20 Шкриньяр провел за «Интер» 32 матча, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро.

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