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Годин раскритиковал руководство серии А за реакцию на коронавирус

01:15
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Защитник «Интера» Диего Годин поделился мнением о коронавирусе. Италия — один из центров пандемии.

— Мы были в зоне риска до последнего момента, — приводит слова Година Football Italia. — Они решили и дальше смотреть, сможем ли мы играть, пока ситуация не станет совсем плачевной. Мы продолжали играть в течение нескольких недель, тренировались и играли за закрытыми дверями до известия о болезни Ругани, только затем чемпионат приостановили.

Конечно, к тому моменту были и другие игроки, которые уже были заражены. Потому они отправили нас на карантин.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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