Гендиректор «Милана»: «АПЛ — это и есть Суперлига. Остальные лиги не должны принимать это»
Гендиректор «Милана» сравнил АПЛ с Суперлигой
Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английскую премьер-лигу (АПЛ) с европейской Суперлигой.
19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.
«АПЛ — это и есть Суперлига, — приводит слова Газидиса BBC. — Остальные европейские лиги не должны принимать это и позволять АПЛ не иметь себе равных».
Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|38
|26
|8
|4
|69-31
|86
|
2
|Интер
|38
|25
|9
|4
|84-32
|84
|
3
|Наполи
|38
|24
|7
|7
|74-31
|79
|
4
|Ювентус
|38
|20
|10
|8
|57-37
|70
|
5
|Лацио
|38
|18
|10
|10
|77-58
|64
|
6
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59-43
|63
|
7
|Фиорентина
|38
|19
|5
|14
|59-51
|62
|
8
|Аталанта
|38
|16
|11
|11
|65-48
|59
|
9
|Верона
|38
|14
|11
|13
|65-59
|53
|
10
|Торино
|38
|13
|11
|14
|46-41
|50
|
11
|Сассуоло
|38
|13
|11
|14
|64-66
|50
|
12
|Удинезе
|38
|11
|14
|13
|61-58
|47
|
13
|Болонья
|38
|12
|10
|16
|44-55
|46
|
14
|Эмполи
|38
|10
|11
|17
|50-70
|41
|
15
|Сампдория
|38
|10
|6
|22
|46-63
|36
|
16
|Специя
|38
|10
|6
|22
|41-71
|36
|
17
|Кальяри
|38
|6
|12
|20
|34-68
|30
|
18
|Салернитана
|38
|7
|10
|21
|33-78
|30
|
19
|Дженоа
|38
|4
|16
|18
|27-60
|28
|
20
|Венеция
|38
|6
|9
|23
|34-69
|27
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|19:30
|
Верона – Сассуоло
|2 : 3
|21.08
|19:30
|
Интер – Дженоа
|4 : 0
|21.08
|21:45
|
Эмполи – Лацио
|1 : 3
|21.08
|21:45
|
Торино – Аталанта
|1 : 2
|22.08
|19:30
|
Болонья – Салернитана
|3 : 2
|22.08
|19:30
|
Удинезе – Ювентус
|2 : 2
|22.08
|21:45
|
Наполи – Венеция
|2 : 0
|22.08
|21:45
|
Рома – Фиорентина
|3 : 1
|23.08
|19:30
|
Кальяри – Специя
|2 : 2
|23.08
|21:45
|
Сампдория – Милан
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|27
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|24
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|21
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|11
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|10
|
|
Николо Барелла
Интер
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|28
|2
|5
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|29
|1
|11
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|28
|1
|10
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