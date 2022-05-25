Генеральный директор «Милана» Иван Газидис сравнил английскую премьер-лигу (АПЛ) с европейской Суперлигой.

19 апреля 2021 года 12 клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА в Суперлиге проект был приостановлен.

«АПЛ — это и есть Суперлига, — приводит слова Газидиса BBC. — Остальные европейские лиги не должны принимать это и позволять АПЛ не иметь себе равных».

Ранее сообщалось, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» хотят перезапустить проект Суперлиги в 2022 году.