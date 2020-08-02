Дзенга покидает «Кальяри»

Главный тренер «Кальяри» Вальтер Дзенга заявил, что покидает клуб. В заключительном туре чемпионата Италии его команда потерпела поражение от «Милана» со счетом 0:3.

— Я узнал о том, что потеряю работу, накануне матча с «Миланом», — заявил Дзенга в интервью Sky Italia. — Президент клуба имеет право принимать решение, кто должен работать с командой. Считаю, что мне не в чем себя упрекнуть. Хочу поблагодарить клуб за то, что предоставил мне такую возможность.

Дзенга возглавил «Кальяри» в марте 2020 года. Срок его контракта с клубом истек.