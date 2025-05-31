Де Хеа продлил контракт с «Фиорентиной» до 2028 года

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о продлении контракта с голкипером Давидом Де Хеа до 30 июня 2028 года.

Испанец присоединился к итальянской команде летом прошлого года после года без клуба. Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед» (2011-2023) и «Атлетико» (2009-2011).

В сезоне-2024/25 34-летний испанец сыграл в 42 матчах во всех турнирах и пропустил 50 голов. На его счету 11 игр без пропущенных мячей.

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