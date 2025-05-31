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31 мая 2025, 06:56

Де Брейне в начале июня станет игроком «Наполи»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Наполи» продолжает переговоры с полузащитником «Манчестер Сити» Кевином де Брейне.

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны близки к заключению сделки. Подписание контракта ожидается в начале июня.

Контракт 33-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. Бельгиец сыграл 422 матча за «Сити», забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.

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Кевин Де Брейне
Футбол
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
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 Комо 0 0 0 0 0-0 0
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 Милан 0 0 0 0 0-0 0
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23.08 00:00 Торино – Милан - : -
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