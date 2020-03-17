«Брешиа» решила нарушить карантин и собрать всех тренеров на базе

«Брешиа» официально объявила карантин до 28 марта в связи с пандемией коронавируса. Однако на среду, 18 марта, на базу клуба в вызваны все тренеры и их помощники, сообщает Sport Mediaset.

Итальянская ассоциация тренеров обрушилась с критикой на хозяина клуба Массимо Челлино за то, что в условиях пандемии он подвергает своих работников смертельному риску и прямо нарушает прямую директиву премьер-министра Италии о соблюдении мер карантина. И призвала коллег игнорировать это «приглашение».

В ответ «Брешиа» выпустила официальный пресс-релиз, в котором утверждает, что все нормы индивидуальной защиты будут соблюдены, а эта встреча как раз и направлена на то, чтобы научить персонал максимально эффективно и безопасно работать со своими подопечными в условиях карантина.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек. Умерших — 7865, выздоровевших — 80 840. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется