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«Брешиа» готова продать Тонали за 50 миллионов евро

19:04
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Ведущие европейские клубы претендуют на полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. Итальянский клуб готов продать 19-летнего хавбека 50 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

На Тонали претендуют «ПСЖ» и «Атлетико». Его контракт с «Брешией» рассчитан до 2021 года. Также в соглашении прописана возможность продлить договор еще на сезон.

В нынешнем сезоне Тонали провел 16 матчей, в которых отметился голом и 2 передачами. Также он дебютировал в составе сборной Италии.

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