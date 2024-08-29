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Барак летом может покинуть «Фиорентину»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Фиорентины» Антонин Барак может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний чех покинет флорентийский клуб в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Барак провел 34 матча, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

ФК Фиорентина
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