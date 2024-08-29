«Наполи» объявил о подписании контракта с форвардом «Челси» Лукаку

«Наполи» объявил о переходе в клуб форварда сборной Бельгии и «Челси» Ромелу Лукаку.

Неаполитанцы подписали контракт с 31-летним футболистом до 30 июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Лукаку перешел в «Челси» в августе 2021 года из «Интера» за 113 миллионов евро. С тех пор бельгиец провел один полноценный сезон в английской команде, после чего играл на правах аренды за «Интер» и «Рому».