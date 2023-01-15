«Торино» на домашнем поле уступил «Специи»
«Торино» проиграл «Специи» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 0:1.
Победу «Специи» принес гол Мбалы Нзолы. Гол, который забил Никола Влашич из «Торино» на 45-й минуте встречи, не был засчитан из-за офсайда.
Россиянин Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе клуба из Турина, но не отличился результативными действиями за 67 минут проведенного на поле времени.
«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. «Специя» с 18 очками расположилась на 16-й строчке.
В другом матче «Болонья» обыграла «Удинезе» — 2:1.
У «Болоньи» отметились Никола Сансоне и Стефан Пош. В составе «Удинезе» автором единственного гола стал Бету.
«Удинезе» идет на 8-й строчке в серии А (25 очков). «Болонья» занимает 11-е место (22 очка).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|37
|
4
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
5
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
6
|Аталанта
|17
|9
|4
|4
|26-18
|31
|
7
|Рома
|17
|9
|4
|4
|21-16
|31
|
8
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
9
|Фиорентина
|17
|6
|5
|6
|21-22
|23
|
10
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
11
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
12
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
13
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
14
|Эмполи
|17
|4
|7
|6
|15-22
|19
|
15
|Салернитана
|17
|4
|6
|7
|21-27
|18
|
16
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
17
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|17
|2
|3
|12
|8-30
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.01
|22:45
|
Наполи – Ювентус
|5 : 1
|14.01
|17:00
|
Кремонезе – Монца
|2 : 3
|14.01
|20:00
|
Лечче – Милан
|2 : 2
|14.01
|22:45
|
Интер – Верона
|1 : 0
|15.01
|14:30
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|15.01
|17:00
|
Торино – Специя
|0 : 1
|15.01
|17:00
|
Удинезе – Болонья
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Аталанта – Салернитана
|- : -
|15.01
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|16.01
|22:45
|
Эмполи – Сампдория
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|7
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|15
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5