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Сегодня, 18:56

«Торино» на домашнем поле уступил «Специи»

Алина Савинова
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«Торино» — «Специя».
Фото Global Look Press

«Торино» проиграл «Специи» в матче 18-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Победу «Специи» принес гол Мбалы Нзолы. Гол, который забил Никола Влашич из «Торино» на 45-й минуте встречи, не был засчитан из-за офсайда.

Россиянин Алексей Миранчук вышел на матч в стартовом составе клуба из Турина, но не отличился результативными действиями за 67 минут проведенного на поле времени.

«Торино» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 23 очка. «Специя» с 18 очками расположилась на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 18-й тур
15 янв, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
0:1
Специя

В другом матче «Болонья» обыграла «Удинезе» — 2:1.

У «Болоньи» отметились Никола Сансоне и Стефан Пош. В составе «Удинезе» автором единственного гола стал Бету.

«Удинезе» идет на 8-й строчке в серии А (25 очков). «Болонья» занимает 11-е место (22 очка).

Италия. Серия А. 18-й тур
15 янв, 17:00. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
1:2
Болонья

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Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 0
1-й тайм

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Футбол
ФК Болонья
ФК Специя
ФК Торино
ФК Удинезе
4
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
4
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
7
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
8
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
11
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
12
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
13
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
14
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
15
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
16
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
17
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
 2 : 3
14.01 20:00
Лечче – Милан
 2 : 2
14.01 22:45
Интер – Верона
 1 : 0
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
15.01 17:00
Торино – Специя
 0 : 1
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 1 : 2
15.01 20:00
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Наполи

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

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П
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

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Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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 7 1 2
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 15 1 1
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