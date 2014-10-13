Президент "Удинезе" поздравил Ди Натале с днем рождения

Президент "Удинезе" Франко Солдати поздравил с днем рождения лидера атак и капитана команды Антонио Ди Натале. Форвард, которому сегодня исполнилось 37 лет, выступает в составе удинцев с 2004 года, провел за них 394 матча, забил 213 голов и дважды – в 2010 и 2011 году – становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии.

– Я желаю всего лучшего образцовому профессионалу и человеку, примеру для подражания для тех, кто хочет, чтобы его карьера удачно сложилась, – цитирует Tutto Mercato Web Солдати. – Антонио может принести немало пользы этому миру даже после того, как повесит бутсы на гвоздь. Молодежь будет брать с него пример. Антонио – один из наиболее ярких игроков в истории "Удинезе" наряду с Зико. Мы хотим, чтобы по завершении карьеры он остался в клубе, чтобы игроки следовали его примеру.