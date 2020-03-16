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В Голландии запрет на проведение футбольных соревнований продлен до 6 апреля

00:26
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Матчи чемпионата Голландии временно приостановлены до 6 апреля из-за коронавируса, сообщает официальный сайт «Аякса». К изначальному сроку добавлена еще одна неделя. Также не рекомендовано проводить командные тренировки.

Ранее правительство страны объявило об отмене всех мероприятий с количеством участников более 100 человек. Пока неизвестно, когда пройдут отложенные матчи.

По данным на 15 марта, всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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