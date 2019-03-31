"Бреда" и "Венло" разошлись миром

В матче 27-го тура чемпионата Голландии "Бреда" сыграла вничью с "Венло" (1:1).

У хозяев забил Грег Лейг, у гостей - Пениэль Коку Млапа. На 80-й минуте "НАК" остался в меньшинстве после удаления Мунира Эль-Аллуши.

"НАК Бреда" на последнем месте в турнирной таблице" - 18 очков. У "Венло" 33 очка и 11-е место.

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27-й тур

"НАК Бреда" - "Венло" - 1:1 (0:1)

Голы: Млапа, 14 (0:1). Лейг, 66 (1:1).

"НАК Бреда": ван Лер, ван Анхолт (ван Хоэйдонк, 82), Кох, Палмер-Браун, Лейг, Кали, Лундквист, Эль-Аллуши, те Вреде, Корте, Кастанер (Росхевел, 60).

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, Янсен, Руттен, ван Ойен (Грот, 46), Пост, Опоку, Сентьенс (Линхорст, 80), Млапа, Йостен.

Предупреждения: Янсен, 32. ван Анхолт, 41. Кум, 45. Руттен, 73. Эль-Аллуши, 77.

Удаление: Эль-Аллуши, 80.

Судья: ван де Граф (Голландия).

31 марта. Бреда. Стадион "Rat Verlegh Stadion".

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