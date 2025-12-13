«Унион» прервал беспроигрышную серию «Лейпцига»

«Унион» выиграл у «Лейпцига» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 3:1. Игра прошла в Берлине.

В первом тайме голов забито не было. На 57-й минуте Оливер Берк открыл счет. Почти сразу гости отыгрались — отличился Тидьян Гомис. Спустя 4 минуты Ильяс Анса вернул хозяев преимущество. Уже в добавленное время забил вышедший на замену Тим Скарке и установил окончательный счет.

«Унион» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице бундеслиги. «Лейпциг» потерпел первое поражение с 8 ноября и идет вторым — 29 очков.