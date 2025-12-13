«Хоффенхайм» разгромил «Гамбург» в Бундеслиге

«Хоффенхайм» на своем поле победил «Гамбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Гриши Премеля (8-я минута), Озана Кабака (31-я), Тима Лемперле (65-я) и Фисника Асслани (72-я).

Единственный мяч гостей на 82-й минуте забил Райан Филипп.

«Хоффенхайм» (26 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Гамбург» с 15 очками идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.

13 декабря 2025, 17:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)

В параллельных матчах «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» (1:0), «Вольфсбург» одержал победу над гладбахской «Боруссией» (3:1), а «Санкт-Паули» переиграл «Хайденхайм» (2:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.

13 декабря 2025, 17:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.

13 декабря 2025, 17:30. Боруссия-Парк (Менхенгладбах)