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«Хоффенхайм» разгромил «Гамбург» в Бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Хоффенхайм» на своем поле победил «Гамбург» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Гриши Премеля (8-я минута), Озана Кабака (31-я), Тима Лемперле (65-я) и Фисника Асслани (72-я).

Единственный мяч гостей на 82-й минуте забил Райан Филипп.

«Хоффенхайм» (26 очков) поднялся на четвертое место в Бундеслиге. «Гамбург» с 15 очками идет 14-м в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.
13 декабря 2025, 17:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)
Хоффенхайм
4:1
Гамбург

В параллельных матчах «Айнтрахт» обыграл «Аугсбург» (1:0), «Вольфсбург» одержал победу над гладбахской «Боруссией» (3:1), а «Санкт-Паули» переиграл «Хайденхайм» (2:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.
13 декабря 2025, 17:30. Дойче Банк Парк (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:0
Аугсбург
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.
13 декабря 2025, 17:30. Боруссия-Парк (Менхенгладбах)
Боруссия М
1:3
Вольфсбург

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 14-й тур.
13 декабря 2025, 17:30. Миллернтор (Гамбург)
Санкт-Паули
2:1
Хайденхайм

Источник: Таблица Бундеслиги
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ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Аугсбург
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вольфсбург
ФК Гамбург
ФК Санкт-Паули
ФК Хайденхайм
ФК Хоффенхайм
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 4 4 0 0 9-2 12
2
 Бавария 4 3 1 0 14-2 10
3
 Фрайбург 4 3 1 0 12-3 10
4
 Аугсбург 4 2 1 1 11-6 7
5
 Байер 4 2 1 1 10-5 7
6
 Майнц 4 2 1 1 10-6 7
7
 Эльферсберг 4 2 1 1 8-7 7
8
 Вердер 4 2 1 1 8-8 7
9
 РБ Лейпциг 4 2 0 2 9-5 6
10
 Айнтрахт Ф 4 1 2 1 9-10 5
11
 Шальке 4 1 2 1 3-4 5
12
 Падерборн 4 1 1 2 3-5 4
13
 Кельн 4 1 1 2 6-9 4
14
 Хоффенхайм 4 1 0 3 7-10 3
15
 Штутгарт 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гамбург 4 1 0 3 2-13 3
17
 Унион Б 4 0 1 3 4-17 1
18
 Боруссия М 4 0 0 4 6-16 0
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9.10 21:30 Боруссия Д – Вердер - : -
10.10 16:30 Аугсбург – Бавария - : -
10.10 16:30 Хоффенхайм – Гамбург - : -
10.10 16:30 Майнц – Байер - : -
10.10 16:30 Падерборн – Штутгарт - : -
10.10 16:30 Унион Б – Эльферсберг - : -
10.10 19:30 РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф - : -
11.10 16:30 Кельн – Боруссия М - : -
11.10 18:30 Фрайбург – Шальке - : -
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ЖК
Г
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 4
Юито Судзуки
Юито Судзуки

Фрайбург

 4
Филлип Тиц
Филлип Тиц

Майнц

 4
П
Шеральдо Беккер
Шеральдо Беккер

Майнц

 3
Маттиас Гинтер
Маттиас Гинтер

Фрайбург

 3
Марко Грюлль
Марко Грюлль

Вердер

 3
И К Ж
Самуэле Инасио
Самуэле Инасио

Боруссия Д

 1 1 0
Рон Шалленберг
Рон Шалленберг

Шальке-04

 2 1 0
Тим Кляйндинст
Тим Кляйндинст

Боруссия М

 3 0 0
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