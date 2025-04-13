«Штутгарт» дома уступил «Вердеру» в бундеслиге

«Штутгарт» на своем поле проиграл «Вердеру» в матче 29-го тура чемпионата Германии — 1:2.

У хозяев гол на 19-й минуте забил защитник Леонидас Стергиу. У гостей на 32-й минуте отметился нападающий Оливер Берк, он же на 90+1-й минуте забил победный мяч.

С 65-й минуты «Штутгарт» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Ника Вольтмейда.

«Вердер» поднялся на 9-е место в турнирной таблице бундеслиги с 42 очками. «Штутгарт» (40 баллов) идет на 11-й строчке.