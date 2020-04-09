«Шальке» просит болельщиков не требовать возврата средств за абонементы

«Шальке» на официальном сайте обратился к болельщикам. Клуб просит не требовать возврата средств за абонементы из-за тяжелой экономической ситуации. Сезон в Германии прерван из-за коронавируса и может возобновиться без зрителей.

«Все, кто участвует в бундеслиге, стремятся закончить нынешний сезон, хоть и без зрителей, — говорится в сообщении. — Даже если это трудно принять, это будет хорошей новостью для «Шальке» на первом этапе, потому что, как клуб, мы могли бы по крайней мере рассчитывать на чрезвычайно важный доход от ТВ. Потому что независимо от этого решения, клуб в настоящее время сталкивается с потенциально очень тяжелой экономической ситуацией.

Каждый день мы получаем невероятное количество положительных сигналов в поддержку нашего клуба, особенно многочисленные предложения отказываться от компенсации абонементов или уже купленных дневных билетов. Мы не этот финансовый отказ и приверженность клубу как нечто само собой разумеющееся, а как что-то экстраординарное! Каждый такой отказ вносит огромный вклад в стабильность и обеспечивает выживание клуба.

Те, кто откажется от возмещения средств, получит клубную футболку, посвященную акции по борьбе с коронавирусом. Конечно, мы поймем, если вы не сможете или не захотите участвовать в этой акции. В таком случае мы предложим вам скидку на абонементы на следующий сезон".

Ранее стало известно, что футболисты «Шальке» согласились на сокращение зарплаты.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список