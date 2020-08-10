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В «Боруссии» заявили, что Санчо не покинет клуб летом. Игроком интересовался «МЮ»

18:37
Джейдон Санчо. Фото AFP
Джейдон Санчо. Фото AFP
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Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что полузащитник Джейдон Санчо проведет этот сезон в чемпионате Германии.

«Санчо в этом сезоне будет играть за нашу команду. Это окончательное решение. Мы сделали ему зарплату в соответствии с его достижениями еще прошлым летом. Тогда же его контракт был продлен до 2023 года», — приводит слова Цорка пресс-служба «шмелей».

Ранее появилась информация, что 20-летний Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Англичане были готовы платить футболисту 17,6 миллиона евро. Трансфер оценивался в 100 миллионов.

В минувшем сезоне Санчо провел 44 матча за «Боруссию», забил 20 голов и сделал 18 результативных передач. Его соглашение с немецкой командой действует до лета 2022-го.

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