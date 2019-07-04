Роббен завершил карьеру

Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен​ принял решение о завершении карьеры, информирует пресс-служба сборной Голландии.

Голландец был связан контрактом с "Баварией" до 30 июня 2019 года, после чего мог покинуть мюнхенский клуб на правах свободного агента. В сезоне 2018/19 35-летний игрок провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.