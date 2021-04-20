«Шальке» проиграл «Арминии» и досрочно вылетел из Бундеслиги

«Шальке» проиграл «Арминии» (0:1) в гостевом матче 30-го тура чемпионата Германии.

Автором единственного гола в матче стал Фабиан Клос, который в концовке матча также нереализовал пенальти.

Таким образом, «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги. Клуб, набрав 13 очков в 30 матчах, отстает от идущего на 17-м месте «Кельна» (26) на 13 очков. «Шальке» впервые за 33 года покидает элитный дивизион немецкого футбола.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

30-й тур

«Арминия» — «Шальке-04» — 1:0 (0:0)

Гол: Клос, 50.

Нереализованный пенальти: Клос, 80 (вратарь)

«Арминия»: Ортега, Бруннер (Де Медина, 69), Нильссон, Пипер, Лукокви, Майер, Притль, Окугава (Гебауэр, 85), Клос (Шипплок, 89), Фоглзаммер (Суку, 69), Доан (ван дер Хорн, 84).

«Шальке-04»: Ферманн, Мустафи, Колашинац, Тиав, Стамбули, Маскарель, Сердар, Харит (Сане, 78), Айдин, Хюнтелар, Гонсалу Пасьенсия (Ут, 53).

Предупреждения: Клос, 25. Бруннер, 39. Пипер, 53. Тиав, 58. Стамбули, 64. Колашинац, 90+1. Сане, 90+4.

Удаление: Тиав, 71.

Судья: Дингерт (Германия).

20 апреля. Билефельд. Стадион «Шюко-Арена».