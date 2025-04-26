Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии
Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил желтую карточку в матче 31-го тура бундеслиги с «Майнцем» (3:0).
Теперь на счету форварда пять желтых карточек в этом сезоне бундеслиги. Таким образом, Кейн пропустит матч следующего тура с «РБ Лейпциг» 3 мая.
После 31 матча мюнхенцы набрали 75 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. Примечательно, что именно в игре с «Лейпцигом» мюнхенцы могут досрочно обеспечить себе чемпионский титул.
В этом сезоне на счету 31-летнего англичанина 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и отдал 12 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|23
|6
|2
|90-29
|75
|
2
|Байер
|31
|19
|10
|2
|66-35
|67
|
3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|
4
|Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44-47
|51
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
6
|Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60-49
|48
|
7
|Майнц
|31
|13
|8
|10
|48-39
|47
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51-50
|44
|
10
|Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33-42
|43
|
11
|Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56-51
|41
|
12
|Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53-48
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40-58
|30
|
16
|Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33-60
|25
|
17
|Хольштайн
|31
|5
|7
|19
|45-74
|22
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|0 : 1
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|2 : 0
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|3 : 0
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 3
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|4 : 3
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|0 : 1
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|12
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Надим Амири
Майнц
|27
|1
|6
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