Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил желтую карточку в матче 31-го тура бундеслиги с «Майнцем» (3:0).

Теперь на счету форварда пять желтых карточек в этом сезоне бундеслиги. Таким образом, Кейн пропустит матч следующего тура с «РБ Лейпциг» 3 мая.

После 31 матча мюнхенцы набрали 75 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. Примечательно, что именно в игре с «Лейпцигом» мюнхенцы могут досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

В этом сезоне на счету 31-летнего англичанина 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и отдал 12 результативных передач.