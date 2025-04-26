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Сегодня, 20:07

Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии

Сергей Ярошенко
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Харри Кейн.
Фото AFP

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил желтую карточку в матче 31-го тура бундеслиги с «Майнцем» (3:0).

Теперь на счету форварда пять желтых карточек в этом сезоне бундеслиги. Таким образом, Кейн пропустит матч следующего тура с «РБ Лейпциг» 3 мая.

После 31 матча мюнхенцы набрали 75 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. Примечательно, что именно в игре с «Лейпцигом» мюнхенцы могут досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

В этом сезоне на счету 31-летнего англичанина 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и отдал 12 результативных передач.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Неделя

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Хоффенхайм»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 31 23 6 2 90-29 75
2
 Байер 31 19 10 2 66-35 67
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 Фрайбург 31 15 6 10 44-47 51
5
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
6
 Боруссия Д 31 14 6 11 60-49 48
7
 Майнц 31 13 8 10 48-39 47
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 31 13 5 13 51-50 44
10
 Аугсбург 31 11 10 10 33-42 43
11
 Штутгарт 31 11 8 12 56-51 41
12
 Вольфсбург 31 10 9 12 53-48 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 31 7 9 15 40-58 30
16
 Хайденхайм 31 7 4 20 33-60 25
17
 Хольштайн 31 5 7 19 45-74 22
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 0 : 1
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 0
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 3 : 0
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 2 : 3
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 4 : 3
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 0 : 1
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
27.04 18:30
Вердер – Ст-Паули
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 19
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

 12
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 10
И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 25 2 4
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 22 1 6
Надим Амири

Надим Амири

Майнц

 27 1 6
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