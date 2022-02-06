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Сегодня, 04:15

Тедеско прокомментировал поражение «Лейпцига» от «Баварии»

Тедеско остался доволен игрой «Лейпцига» в матче с «Баварией»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражении команды в 21-м туре бундеслиги от «Баварии» (2:3).

«Хорошие матч. Плохо, что мы позволили так легко забить нам два гола. После третьего мяча мы пытались сыграть слишком быстро, и это не сработало. В целом мы сыграли хорошо и показали мастерство в некоторых вещах.

С Андре Силвой я ничего особенного не делал (он забил 4 гола в последних пяти матчах). Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом», — цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

«Бавария» набрала 52 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Лейпциг» с 31 баллом остался на седьмой позиции.

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⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Милан 2
Матч завершен

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 3
РБ Лейпциг 2
Матч завершен

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
ФК Бавария
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
15
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 1 : 1
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 1 : 1
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 1 : 0
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 2 : 0
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 2 : 3
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 3 : 2
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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Роберт Левандовски

Бавария

 24
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 17 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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