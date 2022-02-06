Тедеско прокомментировал поражение «Лейпцига» от «Баварии»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражении команды в 21-м туре бундеслиги от «Баварии» (2:3).

«Хорошие матч. Плохо, что мы позволили так легко забить нам два гола. После третьего мяча мы пытались сыграть слишком быстро, и это не сработало. В целом мы сыграли хорошо и показали мастерство в некоторых вещах.

С Андре Силвой я ничего особенного не делал (он забил 4 гола в последних пяти матчах). Как мне однажды сказал Массимилиано Аллегри: «Хороший тренер иногда просто позволяет всему идти своим чередом», — цитирует Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

«Бавария» набрала 52 очка и закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Лейпциг» с 31 баллом остался на седьмой позиции.