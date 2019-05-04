И.о. главного тренера "Шальке" Хуб Стевенс пообщался с журналистами перед матчем с "Аугсбургом" в 32-м туре чемпионата Германии.

- Матч с "Боруссией" остался в прошлом, впереди у нас три важнейших матча. Наши футболисты прекрасно осознают положение в турнирной таблице. Дерби лишь подсластило горечь от сезона, не более того, - цитирует специалиста официальная группа "Шальке" Вконтакте. - Одна победа не может в корне изменить ситуацию. Сезон получился не таким, каким мы его себе представляли. Однако кое-что мы еще можем исправить. Футбол "Аугсбурга" отличается от футбола Дортмунда. В матче с "Боруссией" мы показали, на что мы способны. Та победа придала нам уверенности в своих силах.

Матч "Шальке" - "Аугсбург" состоится 5 мая и начнется в 14.30 по московскому времени.

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