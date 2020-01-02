«Боруссия» готова продать Алькасера за 40 миллионов евро

«Боруссия» готова рассмотреть вариант продажи нападающего Пако Алькасера. На 26-летнего испанца претендует «Атлетико», но клуб из Дортмунда требует за форварда 40 миллионов евро, сообщает AS.

Ранее появлялась информация, что «матрасники» хотят подписать Алькасера на правах аренды до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа за 30 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со «шмелями» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пако Алькасер провел 15 матчей за «Боруссию», отличившись семью голами и двумя передачами.