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«Боруссия» готова продать Алькасера за 40 миллионов евро

18:10
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«Боруссия» готова рассмотреть вариант продажи нападающего Пако Алькасера. На 26-летнего испанца претендует «Атлетико», но клуб из Дортмунда требует за форварда 40 миллионов евро, сообщает AS.

Ранее появлялась информация, что «матрасники» хотят подписать Алькасера на правах аренды до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа за 30 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со «шмелями» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пако Алькасер провел 15 матчей за «Боруссию», отличившись семью голами и двумя передачами.

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