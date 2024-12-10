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Сегодня, 01:14

«Байер» хочет приобрести Гюлера у «Реала»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 19-летнего турка претендует «Байер». Немецкий клуб следил за игроком, когда тот перешел из «Фенербахче» в «Реал». В мадридском клубе не намерены расставаться с Гюлером в зимнее трансферное окно, но летом могут рассмотреть переход.

В текущем сезоне Гюлер провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

ФК Байер
ФК Реал
Арда Гюлер
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«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Источник: Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2026 года
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 10 3 0 41-10 33
2
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
3
 Байер 13 7 5 1 30-20 26
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Вольфсбург 13 6 3 4 29-22 21
6
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
7
 Фрайбург 13 6 3 4 17-17 21
8
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
9
 Майнц 13 5 4 4 23-18 19
10
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
11
 Боруссия М 13 5 3 5 19-18 18
12
 Унион Б 13 4 4 5 12-14 16
13
 Аугсбург 13 4 4 5 16-25 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 13 1 2 10 13-33 5
18
 Бохум 13 0 2 11 10-34 2
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13.12 22:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
14.12 17:30
Аугсбург – Байер
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Боруссия М – Хольштайн
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 - : -
14.12 17:30
Унион Б – Бохум
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14.12 20:30
Ст-Паули – Вердер
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Хайденхайм – Штутгарт
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