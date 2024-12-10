«Байер» хочет приобрести Гюлера у «Реала»
Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, на 19-летнего турка претендует «Байер». Немецкий клуб следил за игроком, когда тот перешел из «Фенербахче» в «Реал». В мадридском клубе не намерены расставаться с Гюлером в зимнее трансферное окно, но летом могут рассмотреть переход.
В текущем сезоне Гюлер провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|10
|3
|0
|41-10
|33
|
2
|Айнтрахт Ф
|13
|8
|3
|2
|33-18
|27
|
3
|Байер
|13
|7
|5
|1
|30-20
|26
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|7
|3
|3
|21-14
|24
|
5
|Вольфсбург
|13
|6
|3
|4
|29-22
|21
|
6
|Боруссия Д
|13
|6
|3
|4
|24-20
|21
|
7
|Фрайбург
|13
|6
|3
|4
|17-17
|21
|
8
|Штутгарт
|13
|5
|5
|3
|26-23
|20
|
9
|Майнц
|13
|5
|4
|4
|23-18
|19
|
10
|Вердер
|13
|5
|4
|4
|20-24
|19
|
11
|Боруссия М
|13
|5
|3
|5
|19-18
|18
|
12
|Унион Б
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|4
|5
|16-25
|16
|
14
|Хоффенхайм
|13
|3
|4
|6
|18-25
|13
|
15
|Ст-Паули
|13
|3
|2
|8
|11-17
|11
|
16
|Хайденхайм
|13
|3
|1
|9
|17-28
|10
|
17
|Хольштайн
|13
|1
|2
|10
|13-33
|5
|
18
|Бохум
|13
|0
|2
|11
|10-34
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.12
|22:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|14.12
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|14.12
|17:30
|
Боруссия М – Хольштайн
|- : -
|14.12
|17:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|14.12
|17:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.12
|20:30
|
Ст-Паули – Вердер
|- : -
|15.12
|17:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|15.12
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|15.12
|21:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|11
|1
|3
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