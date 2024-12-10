«Байер» хочет приобрести Гюлера у «Реала»

Полузащитник «Реала» Арда Гюлер может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 19-летнего турка претендует «Байер». Немецкий клуб следил за игроком, когда тот перешел из «Фенербахче» в «Реал». В мадридском клубе не намерены расставаться с Гюлером в зимнее трансферное окно, но летом могут рассмотреть переход.

В текущем сезоне Гюлер провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.