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9 декабря, 23:50

Источник: Нойер продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

Алина Савинова
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер близок к продлению контракта с мюнхенским клубом, сообщает Bulinews со ссылкой на Kicker.

По информации источника, 38-летний голкипер подпишет новое соглашение сроком до 2026 года (нынешнее рассчитано до 30 июня 2025-го). Отмечается, что об этом будет объявлено до конца года, сторонам осталось согласовать только мелкие детали.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Вместе с командой он 11 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне голкипер провел 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, пропустив 13 голов и 12 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Ранее сообщалось, что Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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Нойер выбыл до конца года из-за перелома ребра

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 10 3 0 41-10 33
2
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
3
 Байер 13 7 5 1 30-20 26
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Вольфсбург 13 6 3 4 29-22 21
6
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
7
 Фрайбург 13 6 3 4 17-17 21
8
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
9
 Майнц 13 5 4 4 23-18 19
10
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
11
 Боруссия М 13 5 3 5 19-18 18
12
 Унион Б 13 4 4 5 12-14 16
13
 Аугсбург 13 4 4 5 16-25 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
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 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
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 Хольштайн 13 1 2 10 13-33 5
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 Бохум 13 0 2 11 10-34 2
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Ст-Паули – Вердер
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