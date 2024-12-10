Кейн сообщил, что вернулся к индивидуальным тренировкам на поле

Нападающий «Баварии» Харри Кейн, который восстанавливается после перенесенной мышечной травмы, поделился новостями о состоянии своего здоровья.

31-летний форвард получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1). Он почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.

«Сегодня снова вышел на поле с мячом, это было здорово. Реабилитация проходит успешно! Позже понаблюдаю за ребятами из дома», — написал Кейн в своих соцсетях.

Во вторник, 10 декабря, «Бавария» сыграет против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Начала матча — в 23.00 по московскому времени.