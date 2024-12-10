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Сегодня, 20:59

Кейн сообщил, что вернулся к индивидуальным тренировкам на поле

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн, который восстанавливается после перенесенной мышечной травмы, поделился новостями о состоянии своего здоровья.

31-летний форвард получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1). Он почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.

«Сегодня снова вышел на поле с мячом, это было здорово. Реабилитация проходит успешно! Позже понаблюдаю за ребятами из дома», — написал Кейн в своих соцсетях.

Во вторник, 10 декабря, «Бавария» сыграет против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Начала матча — в 23.00 по московскому времени.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 13 10 3 0 41-10 33
2
 Айнтрахт Ф 13 8 3 2 33-18 27
3
 Байер 13 7 5 1 30-20 26
4
 РБ Лейпциг 13 7 3 3 21-14 24
5
 Вольфсбург 13 6 3 4 29-22 21
6
 Боруссия Д 13 6 3 4 24-20 21
7
 Фрайбург 13 6 3 4 17-17 21
8
 Штутгарт 13 5 5 3 26-23 20
9
 Майнц 13 5 4 4 23-18 19
10
 Вердер 13 5 4 4 20-24 19
11
 Боруссия М 13 5 3 5 19-18 18
12
 Унион Б 13 4 4 5 12-14 16
13
 Аугсбург 13 4 4 5 16-25 16
14
 Хоффенхайм 13 3 4 6 18-25 13
15
 Ст-Паули 13 3 2 8 11-17 11
16
 Хайденхайм 13 3 1 9 17-28 10
17
 Хольштайн 13 1 2 10 13-33 5
18
 Бохум 13 0 2 11 10-34 2
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13.12 22:30
Фрайбург – Вольфсбург
 - : -
14.12 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
14.12 17:30
Боруссия М – Хольштайн
 - : -
14.12 17:30
Майнц – Бавария
 - : -
14.12 17:30
Унион Б – Бохум
 - : -
14.12 20:30
Ст-Паули – Вердер
 - : -
15.12 17:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
15.12 19:30
Боруссия Д – Хоффенхайм
 - : -
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

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Йонатан Буркардт

Йонатан Буркардт

Майнц

 10
П
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 7
Омар Мармуш

Омар Мармуш

Айнтрахт Ф

 7
Мохамед Амура

Мохамед Амура

Вольфсбург

 6
И К Ж
Патрик Виммер

Патрик Виммер

Вольфсбург

 10 1 3
Чуквубуике Адаму

Чуквубуике Адаму

Фрайбург

 11 1 3
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 11 1 3
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