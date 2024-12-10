Кейн сообщил, что вернулся к индивидуальным тренировкам на поле
Нападающий «Баварии» Харри Кейн, который восстанавливается после перенесенной мышечной травмы, поделился новостями о состоянии своего здоровья.
31-летний форвард получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1). Он почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.
«Сегодня снова вышел на поле с мячом, это было здорово. Реабилитация проходит успешно! Позже понаблюдаю за ребятами из дома», — написал Кейн в своих соцсетях.
Во вторник, 10 декабря, «Бавария» сыграет против донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. Начала матча — в 23.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|13
|10
|3
|0
|41-10
|33
|
2
|Айнтрахт Ф
|13
|8
|3
|2
|33-18
|27
|
3
|Байер
|13
|7
|5
|1
|30-20
|26
|
4
|РБ Лейпциг
|13
|7
|3
|3
|21-14
|24
|
5
|Вольфсбург
|13
|6
|3
|4
|29-22
|21
|
6
|Боруссия Д
|13
|6
|3
|4
|24-20
|21
|
7
|Фрайбург
|13
|6
|3
|4
|17-17
|21
|
8
|Штутгарт
|13
|5
|5
|3
|26-23
|20
|
9
|Майнц
|13
|5
|4
|4
|23-18
|19
|
10
|Вердер
|13
|5
|4
|4
|20-24
|19
|
11
|Боруссия М
|13
|5
|3
|5
|19-18
|18
|
12
|Унион Б
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
13
|Аугсбург
|13
|4
|4
|5
|16-25
|16
|
14
|Хоффенхайм
|13
|3
|4
|6
|18-25
|13
|
15
|Ст-Паули
|13
|3
|2
|8
|11-17
|11
|
16
|Хайденхайм
|13
|3
|1
|9
|17-28
|10
|
17
|Хольштайн
|13
|1
|2
|10
|13-33
|5
|
18
|Бохум
|13
|0
|2
|11
|10-34
|2
|13.12
|22:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|- : -
|14.12
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|14.12
|17:30
|
Боруссия М – Хольштайн
|- : -
|14.12
|17:30
|
Майнц – Бавария
|- : -
|14.12
|17:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.12
|20:30
|
Ст-Паули – Вердер
|- : -
|15.12
|17:30
|
Хайденхайм – Штутгарт
|- : -
|15.12
|19:30
|
Боруссия Д – Хоффенхайм
|- : -
|15.12
|21:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|14
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|13
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|10
|П
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|7
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|7
|
|
Мохамед Амура
Вольфсбург
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Патрик Виммер
Вольфсбург
|10
|1
|3
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|11
|1
|3
|
|
Самюэль Эссенде
Аугсбург
|11
|1
|3