«Бавария» сообщила, что Зюле порвал «кресты»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает официальный Twitter клуба.

? Sadly, Niklas #S?le did indeed suffer an ACL tear in his left knee yesterday and will undergo surgery later today.



Get well soon, Niklas ? pic.twitter.com/1y8S0nM8Jg — FC Bayern English (@FCBayernEN) October 20, 2019

Футболисту потребуется операция. Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев.

Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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