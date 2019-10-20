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«Бавария» сообщила, что Зюле порвал «кресты»

11:40
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Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки левого колена, сообщает официальный Twitter клуба.

Футболисту потребуется операция. Срок восстановления не указан, но обычно при такой травме он составляет не менее шести месяцев.

Футболист травмировался в матче чемпионата Германии с «Аугсбургом» (2:2). Он был заменен на 12-й минуте.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 12 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Чемпионат Германии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/germany/

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