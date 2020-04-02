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«Бавария» оштрафовала Боатенга за ДТП и нарушение карантина

07:38
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Защитник «Баварии» Джером Боатенг на этой неделе попал в ДТП, нарушив карантин в связи с коронавирусом. Мюнхенский клуб оштрафовал игрока и пожертвует деньги больницам в Мюнхене.

Автомобиль Джерома Боатенга попал в&nbsp;аварию.Защитник «Баварии» Боатенг попал в ДТП на летней резине во время снегопада

«Уйдя так далеко от своей резиденции, Боатенг нарушил правила клуба. В текущей ситуации, в соответствии с правилами ограничений на выезд и рекомендаций органов здравоохранения, клуб считает правильным вынести наказание», — говорится в заявлении клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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