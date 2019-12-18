«Бавария» готова продать Боатенга
19:19
Защитник «Баварии» Джером Боатенг может в ближайшее время покинуть клуб. Мюнхенцы готовы продать 31-летнего немца, сообщает Kicker.
Руководство клуба не намерено удерживать в своих рядах защитника, Боатенг будет выставлен на трансфер. «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» летом отказались от покупки игрока из-за его частых травм.
Новый агент 31-летнего Боатенга Фали Рамадани несколько недель назад встречался с директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем и обсуждал будущее игрока.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Он выступает за «Баварию» с 2011 года.
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