Дубль Йовича помог «Айнтрахту» обыграть «Шальке»

«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в матче 16-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль оформил новичок Лука Йович, который два дня назад перешел в «Айнтрахт» на правах аренды.

После 16 туров бундеслиги «Айнтрахт» занимает 7-е место в турнирной таблице, «Шальке» располагается на последней строчке.

Чемпионат Германии.

Бундеслига 1

16-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Шальке-04» — 3:1 (1:1)

Голы: Андре Силва, 28 (1:0). Хоппе, 29 (1:1). Йович, 72 (2:1). Йович, 90+1 (3:1).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер (Хрустич, 53), Дурм (Йович, 62), Н`Дика, Костич, Соу, Баркок (Камада, 80), Юнес (Туре, 79), Андре Силва.

«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Колашинац, Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Раман (Боздоган, 61), Сердар, Харит (Очипка, 79), Ут, Хоппе (Кутуджу, 87)

Предупреждение: Кутуджу, 87.

Судья: Грефе (Германия).

17 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».