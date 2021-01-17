Дубль Йовича помог «Айнтрахту» обыграть «Шальке»
«Айнтрахт» обыграл «Шальке» в матче 16-го тура чемпионата Германии.
В составе хозяев дубль оформил новичок Лука Йович, который два дня назад перешел в «Айнтрахт» на правах аренды.
После 16 туров бундеслиги «Айнтрахт» занимает 7-е место в турнирной таблице, «Шальке» располагается на последней строчке.
Чемпионат Германии.
Бундеслига 1
16-й тур
«Айнтрахт Ф» — «Шальке-04» — 3:1 (1:1)
Голы: Андре Силва, 28 (1:0). Хоппе, 29 (1:1). Йович, 72 (2:1). Йович, 90+1 (3:1).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хасебе, Абраам, Хинтереггер (Хрустич, 53), Дурм (Йович, 62), Н`Дика, Костич, Соу, Баркок (Камада, 80), Юнес (Туре, 79), Андре Силва.
«Шальке-04»: Ферманн, Настасич, Колашинац, Озан Кабак, Беккер, Стамбули, Раман (Боздоган, 61), Сердар, Харит (Очипка, 79), Ут, Хоппе (Кутуджу, 87)
Предупреждение: Кутуджу, 87.
Судья: Грефе (Германия).
17 января. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».
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