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2 августа, 04:25

Фанаты «Арсенала» пожаловались на сбой в трансляции товарищеского матча с «Жироной»

Павел Лопатко

Болельщики «Арсенала» остались недовольны после того, как прямая трансляция предсезонного матча «канониров» с «Жироной» (4:1) прервалась в первом тайме, сообщает The Independent.

Болельщики смогли увидеть гол на 16-й минуте, но затем прямая трансляция на сайте и в приложении «Арсенала» прервалась. Обновление страницы, где можно было посмотреть матч, давало только сообщение: «Нет данных».

Болельщики выразили разочарование в соцсетях, и многие возмущались тем, что заплатили за трансляцию, к которой не могли получить доступ.

«Я кричу на @Arsenal за то, что они не могут правильно использовать технологии», — написал один из пользователей в X, когда матч подошел к перерыву, а трансляция была отключена уже 25 минут.

Трансляция прервалась примерно на 21-й минуте, и болельщики пропустили гол Христоса Цолиса — одного из новичков «Арсенала». Это его первый мяч за команду.

Технические проблемы затронули не всех болельщиков: некоторые отмечали, что игру можно было смотреть в приложении «Арсенала», но большинство проблем возникло у тех, кто смотрел через сайт. Трансляция возобновилась в перерыве и продолжилась до финального свистка.

После того как прямая трансляция на сайте и в приложении возобновилась, комментаторы принесли извинения за возникшие проблемы. Затем клуб также принес свои извинения и сделал трансляцию второго тайма бесплатной на YouTube.

Все предсезонные матчи «Арсенала» доступны для просмотра на их сайте и в приложении по платной подписке. Каждый матч стоит 6,99 фунта, также доступны пакеты. Болельщики могут приобрести полный предсезонный абонемент за 14,99 фунта или за 9,99 фунта, если они оплатили ранний доступ, который истек 1 августа в 9 утра.

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