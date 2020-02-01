«Зенит» разгромил «Дюделанж»

«Зенит» в товарищеском матче на сборе в Испании разгромил чемпиона Люксмебруга «Дюделанж» со счетом 4:0.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 4:0 (3:0)

Голы: Осорио, 2 (1:0). Дриусси, 20 (2:0). Смольников, 27 (3:0). Сутормин, 84 — с пенальти (4:0).

«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Смольников (Караваев, 46), Ракицкий (Иванович, 46), Осорио (Прохин, 79), Дуглас Сантос (Жирков, 62), Барриос (Мусаев, 62), Оздоев (Капленко, 79), Шатов (Сутормин, 46), Дриусси (Шамкин, 79), Дзюба (Ерохин, 62), Азмун (Воробьев, 79).

«Дюделанж»: Жубер, Клапп, Эверт, Дельгадо, Шнелль, Лесквой, Моррен, Гарос, Синани, Штольц, Бернье.

Предупреждение: Гарос, 18.