Игрок «Эвертона» забил в дебютной игре за сборную Англии впервые за 56 лет

Нападающий сборной Англии Доминик Калверт-Льюин отличился в товарищеском матче с Уэльсом. Форвард «Эвертона» проводит дебютную игру за национальную команду.

Это первый за 56 лет случай, когда игрок «Эвертона» забивает в дебютной игре за сборную. Последним был Фредерик Пикеринг, сделавший хет-трик в товарищеском матче против США (10:0) 27 мая 1964 года.

В нынешнем сезоне Калверт-Льюин провел 6 матчей и забил 9 голов в чемпионате Англии и Кубке лиги.