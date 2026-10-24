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Маричаль и Оласа включены в расширенный состав сборной Уругвая на ноябрьские матчи

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Уругвая Диего Форлан объявил расширенный состав команды на ноябрьские матчи.

В список из 42 человек вошли защитники из РПЛ: Николас Маричаль, играющий за московское «Динамо», и Лукас Оласа, выступающий за «Краснодар».

Вратари — Кристофер Фьермарин («Букараманга», Колумбия), Игнасио де Арраубаррена («Арока», Португалия), Тьяго Кардосо («Бельграно», Аргентина), Себастьян Хауме («Альбион»), Сантьяго Меле («Индепендьенте», Аргентина);

Защитники — Гильермо Варела («Фламенго», Бразилия), Наитан Нандес («Аль-Кадисия», Саудовская Аравия), Сантьяго Моуриньо («Вильярреал», Испания), Кевин Амаро («Генк», Бельгия), Себастьян Касерес («Сельта», Испания), Рональд Араухо («Ливерпуль», Англия), Сантьяго Буэно («Америка», Мексика), Хосе Хименес («Депортиво Ла-Корунья», Испания), Федерико Перейра («Толука», Мексика), Матиас Оливера («Наполи», Италия), Хуан Родригес («Кальяри», Италия), Николас Маричаль («Динамо», Россия), Александр Барбоса, Хоакин Пикерес (Оба — «Палмейрас», Бразилия), Хуан Мануэль Санабрия («Реал Солт-Лейк», США), Лукас Оласа («Краснодар», Россия);

Полузащитники — Родриго Бентанкур («Тоттенхэм», Англия), Факундо Берналь («Бетис», Испания), Лукас Торрейра («Галатасарай», Турция), Николас Фонсека («Коритиба», Бразилия), Эмилиано Мартинес («Палмейрас», Бразилия), Николас Де ла Крус («Фламенго», Бразилия), Федерико Вальверде («Реал Мадрид», Испания), Родриго Саласар («Спортинг», Португалия), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго», Бразилия), Агустин Каноббио («Флуминенсе», Бразилия), Факундо Пельистри («Панатинаикос», Греция), Диего Росси («Монтеррей», Мексика), Максимилиано Араухо («Спортинг», Португалия), Бриан Родригес («Америка», Мексика);

Нападающие — Мартин Сатриано («Хетафе», Испания), Бруно Дамиани («Филадельфия Юнион», США), Мигель Мерентиель («Бока Хуниорс», Аргентина), Родриго Агирре («Тигрес», Мексика), Альваро Родригес («Борнмут», Англия), Федерико Виньяс («Толука», Мексика), Дарвин Нуньес («Аль-Дирия», Саудовская Аравия).

13 ноября Уругвай проведет товарищеский матч против Аргентины. Игра состоится в Буэнос-Айресе. Второй соперник пока не объявлен.

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Диего Форлан
Николас Маричаль
Футбол
Сборная Уругвая по футболу
Лукас Оласа
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