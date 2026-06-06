Бельгия забила Тунису пять голов в товарищеском матче

Бельгия в последнем товарищеском матче перед чемпионатом мира 2026 года разгромила Тунис — 5:0.

Игра состоялась на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе.

В составе сборной Бельгии отличились Леандро Троссард, Шарль Де Кетеларе, Кевин Де Брейне, Доди Лукебакио и Николас Раскин.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня, 16:00. ()

Бельгия и Тунис — участники чемпионата мира в Мексике, США и Канаде. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

На групповом этапе ЧМ Бельгия сыграет с Египтом, Ираном и Новой Зеландией. Тунис встретится со Швецией, Японией и Нидерландами.

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