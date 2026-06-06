Армения и Казахстан сыграют в товарищеском матче 6 июня

Сборные Армении и Казахстана сыграют в товарищеском матче в субботу, 6 июня. Игра пройдет на «Республиканском стадионе» в Ереване (Армения). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи Армения — Казахстан можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. В Армении следить за ходом встречи можно на Первом канале Армении (H1) и FastSport. В Казахстане игру можно смотреть на телеканале Qazsport.