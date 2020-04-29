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Журналисты во Франции — о Головине: «Будет ли царь долго править в Монако?»

18:45
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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На сайте французского отдела спортивных каналов beIN Sports вышла статья о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Россиянин еще не оправдал 30 миллионов евро, которые на него потралили в «Монако». Клуб возлагал на него большие надежды, но Александру было тяжело сразу переварить изменения. Первый сезон с новичком для монегасков получился ужасным, а тренерские изменения случались постоянно. Условия не позволили Головину полностью показать себя.

Тем не менее, его универсальность сильно помогла ему во Франции. Голы, результативные передачи, а игра с Бакайоко выглядела особенно привлекательно. Но, несмотря на все положительные сигналы, долго ли царь будет править в Монако? Это далеко не точно", — написано в материале, который вышел на beIN Sports.

В сезоне-2019/20 23-летний Головин провел 30 матчей за монегасков и забил три гола. Хавбек перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го.

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