Защитник «Нанта» завершил международную карьеру. Его ни разу не вызывали в сборную Франции

Защитник «Нанта» Николя Паллуа объявил о завершении международной карьеры. Отметим, что он не провел ни одного матча за сборную Франции

— Я посмотрел на список игроков, вызванных Дешамом и принял решение завершить карьеру в сборной, — написал 32-летний игрок в Twitter.

В текущем чемпионате Франции Паллуа провел 8 матчей.