Защитник «Нанта» завершил международную карьеру. Его ни разу не вызывали в сборную Франции
12:05
Защитник «Нанта» Николя Паллуа объявил о завершении международной карьеры. Отметим, что он не провел ни одного матча за сборную Франции
— Я посмотрел на список игроков, вызванных Дешамом и принял решение завершить карьеру в сборной, — написал 32-летний игрок в Twitter.
В текущем чемпионате Франции Паллуа провел 8 матчей.
Suite ? la liste de M.Deschamps— pallois nicolas (@PalloisN) October 3, 2019
Je mets un terme ? ma carri?re internationale ce jour , dommage... ? samedi pour les 3 points !!!