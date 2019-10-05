Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Франция

Защитник «Нанта» завершил международную карьеру. Его ни разу не вызывали в сборную Франции

12:05
Теги:

Защитник «Нанта» Николя Паллуа объявил о завершении международной карьеры. Отметим, что он не провел ни одного матча за сборную Франции

— Я посмотрел на список игроков, вызванных Дешамом и принял решение завершить карьеру в сборной, — написал 32-летний игрок в Twitter.

В текущем чемпионате Франции Паллуа провел 8 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир