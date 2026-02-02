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2 февраля, 16:57

Кафанов отметил отличную форму Сафонова: «ПСЖ» набирает очки благодаря мастерству Матвея»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне. В матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1) Сафонов отразил 11-метровый удар на 21-й минуте при счете 0:0 и был признан лучшим игроком матча.

«Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея, и теряла, когда неудачно играл Шевалье.

Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч «ПСЖ» проведет с «Марселем». С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке», — сказал Кафанов.

В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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