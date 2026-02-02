Кафанов отметил отличную форму Сафонова: «ПСЖ» набирает очки благодаря мастерству Матвея»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне. В матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1) Сафонов отразил 11-метровый удар на 21-й минуте при счете 0:0 и был признан лучшим игроком матча.
«Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея, и теряла, когда неудачно играл Шевалье.
Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч «ПСЖ» проведет с «Марселем». С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке», — сказал Кафанов.
В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
|0
|0
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|0
|0-0
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -