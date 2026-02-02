Кафанов отметил отличную форму Сафонова: «ПСЖ» набирает очки благодаря мастерству Матвея»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в этом сезоне. В матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1) Сафонов отразил 11-метровый удар на 21-й минуте при счете 0:0 и был признан лучшим игроком матча.

«Эта игра оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл Доннарумма, в этом сезоне победы «ПСЖ» даются не так легко и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея, и теряла, когда неудачно играл Шевалье.

Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч «ПСЖ» проведет с «Марселем». С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем поединке», — сказал Кафанов.

В этом сезоне Сафонов провел 6 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустил 5 голов и дважды сыграл на ноль. Он выступает за парижан с лета 2024 года.