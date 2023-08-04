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Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный переход в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мбаппе гарантированно будет забивать по 40 голов за сезон в течение следующих десяти лет. Было бы очень интересно посмотреть на него здесь», — цитирует Вальдано Madrid Xtra.

Ранее главный тренер мадридцев Симеоне называл экстраординарным переход Мбаппе в «Реал». 31 июля нападающий опубликовал загадочное фото, которое СМИ расценили, как намек на подписание контракта с мадридским клубом.

Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Хорхе Вальдано
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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