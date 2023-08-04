Вальдано: «Мбаппе будет забивать в «Реале» по 40 голов за сезон в течение десяти лет»
Экс-игрок «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможный переход в команду форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Мбаппе гарантированно будет забивать по 40 голов за сезон в течение следующих десяти лет. Было бы очень интересно посмотреть на него здесь», — цитирует Вальдано Madrid Xtra.
Ранее главный тренер мадридцев Симеоне называл экстраординарным переход Мбаппе в «Реал». 31 июля нападающий опубликовал загадочное фото, которое СМИ расценили, как намек на подписание контракта с мадридским клубом.
Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Клермон Фут
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|0
|0
|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
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|0-0
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11
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Метц
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.08
|22:00
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Ницца – Лилль
|- : -
|12.08
|18:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|12.08
|22:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|- : -
|13.08
|16:00
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|- : -
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