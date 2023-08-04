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Сегодня, 06:01

Обамеянг рассказал, что на тренировках «Челси» был самым быстрым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что у него все в порядке со скоростью.

«Чтобы успокоить вас, чувствую себя очень хорошо, это прежде всего. В прошлом сезоне у меня был рекорд скорости на тренировках «Челси» — 36 км/ч. На этом уровне все нормально», — цитирует RMC Обамеянга.

34-летний габонец в конце июля подписал контракт с «Марселем». В прошлом сезоне он сыграл 21 матч за «Челси», забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
ФК Марсель
ФК Челси
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