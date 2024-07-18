«Страсбур» объявил об уходе Патрика Виейра

Главный тренер «Страсбура» Патрик Виейра покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Стороны расторгли договор по обоюдному согласию.

48-летний француз тренировал клуб с июля 2023 года. «Страсбур» под его руководством провел 38 матчей — 13 побед, 9 ничьих и 16 поражений.

В сезоне-2023/24 «Страсбур» занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.