Хакими и «ПСЖ» договорились о продлении контракта
Защитник Ашраф Хакими и «Пари Сен-Жермен» достигли принципиального соглашения о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Фабрис Хокинс.
Сторонам еще предстоит обсудить некоторые пункты нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
Хакими с 2021 года выступает за «ПСЖ». В сезоне-2023/24 он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.
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4
|Лилль
|0
|0
|0
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5
|Ницца
|0
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|0
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7
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8
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10
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12
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|0
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13
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Осер
|0
|0
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|0
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17
|Анже
|0
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|0-0
|0
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18
|Сент-Этьен
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Анже – Ланс
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Осер – Ницца
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Брест – Марсель
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Гавр – ПСЖ
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Монако – Сент-Этьен
|- : -
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Монпелье – Страсбур
|- : -
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Реймс – Лилль
|- : -
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