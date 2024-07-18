Хакими и «ПСЖ» договорились о продлении контракта

Защитник Ашраф Хакими и «Пари Сен-Жермен» достигли принципиального соглашения о продлении контракта, сообщил в Twitter журналист Фабрис Хокинс.

Сторонам еще предстоит обсудить некоторые пункты нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Хакими с 2021 года выступает за «ПСЖ». В сезоне-2023/24 он сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач.